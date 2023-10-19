Мещерская (Подлиннева (Подлинева)) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1776
Дата смерти10.03.1818
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Черткова София Павловна
Отец ребёнка: Мещерский Павел Иванович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Мещерский Андрей Павлович
Отец ребёнка: Мещерский Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мещерский Алексей Павлович
Отец ребёнка: Мещерский Павел Иванович
Смерть
10.03.1818
Похороны
Неизвестно