Мещерская (Подлиннева (Подлинева)) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещерская (Подлиннева (Подлинева)) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1776

Дата смерти

10.03.1818

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Черткова София Павловна

Отец ребёнка: Мещерский Павел Иванович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Мещерский Андрей Павлович

Отец ребёнка: Мещерский Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мещерский Алексей Павлович

Отец ребёнка: Мещерский Павел Иванович

Смерть
10.03.1818
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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