Черткова (княжна Мещерская) София Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черткова (княжна Мещерская) София Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

1879

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Мещерский Павел Иванович

Мать: Мещерская Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Чертков Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Чертков Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
12.01.1827

Дочь: Голицына Юлия Александровна

Отец ребёнка: Чертков Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Рахманова Любовь Александровна

Отец ребёнка: Чертков Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Чертков Андрей Александрович

Отец ребёнка: Чертков Александр Дмитриевич

Смерть
1879
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