Черткова (княжна Мещерская) София Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Мещерский Павел Иванович
Мать: Мещерская Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Чертков Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Чертков Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.01.1827
Дочь: Голицына Юлия Александровна
Отец ребёнка: Чертков Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Рахманова Любовь Александровна
Отец ребёнка: Чертков Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Чертков Андрей Александрович
Отец ребёнка: Чертков Александр Дмитриевич
Смерть
1879