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Чертков Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1800

Дата смерти

05.04.1859

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Чертков Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Черткова София Павловна

Рождение ребёнка
12.01.1827

Дочь: Голицына Юлия Александровна

Мать ребёнка: Черткова София Павловна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Рахманова Любовь Александровна

Мать ребёнка: Черткова София Павловна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Чертков Андрей Александрович

Мать ребёнка: Черткова София Павловна

Смерть
05.04.1859
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