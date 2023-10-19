Чертков Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1800
Дата смерти05.04.1859
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Сын: Чертков Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Черткова София Павловна
Рождение ребёнка
12.01.1827
Дочь: Голицына Юлия Александровна
Мать ребёнка: Черткова София Павловна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Рахманова Любовь Александровна
Мать ребёнка: Черткова София Павловна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Чертков Андрей Александрович
Мать ребёнка: Черткова София Павловна
Смерть
05.04.1859