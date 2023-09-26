Панов Василий Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
06.11.1888
Рождение ребёнка
05.12.1890
Дочь: Панова Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Панова Александра Меркурьевна
Воспреемники: Никита Меркурьев Чичеров и Клавдия Митрофнова Панова
Рождение ребёнка
14.08.1892
Мать ребёнка: Панова Александра Меркурьевна
Воспреемники: Павел Филиппов и Клавдия Митргофанова
Рождение ребёнка
07.11.1894
Мать ребёнка: Панова Александра Меркурьевна
Воспреемники: Никита Меркурьев Чичеров и Анна Митрофанова Панова
Рождение ребёнка
09.05.1896
Мать ребёнка: Панова Александра Меркурьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Панова Александра Меркурьевна
Смерть
Неизвестно