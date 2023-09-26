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Панов Василий Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панов Митрофан Ионович(Иванович)

Мать: Панова Акилина Зиновьевна

Бракосочетание
06.11.1888

Жена: Панова Александра Меркурьевна

Красное Нечасово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.12.1890

Дочь: Панова Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Панова Александра Меркурьевна

Воспреемники: Никита Меркурьев Чичеров и Клавдия Митрофнова Панова
Рождение ребёнка
14.08.1892

Сын: Панов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Панова Александра Меркурьевна

Воспреемники: Павел Филиппов и Клавдия Митргофанова
Рождение ребёнка
07.11.1894

Сын: Панов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Панова Александра Меркурьевна

Воспреемники: Никита Меркурьев Чичеров и Анна Митрофанова Панова
Рождение ребёнка
09.05.1896

Сын: Панов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Панова Александра Меркурьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Панова Александра Меркурьевна

Красное Нечасово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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