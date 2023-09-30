Панова (Чичерова) Александра Меркурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова (Чичерова) Александра Меркурьевна

Место рождения

Красное Нечасово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.08.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Красное Нечасово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Панов Василий Митрофанович

Красное Нечасово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
06.11.1888

Муж: Панов Василий Митрофанович

Красное Нечасово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.12.1890

Дочь: Панова Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Панов Василий Митрофанович

Воспреемники: Никита Меркурьев Чичеров и Клавдия Митрофнова Панова
Рождение ребёнка
14.08.1892

Сын: Панов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Панов Василий Митрофанович

Воспреемники: Павел Филиппов и Клавдия Митргофанова
Рождение ребёнка
07.11.1894

Сын: Панов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Панов Василий Митрофанович

Воспреемники: Никита Меркурьев Чичеров и Анна Митрофанова Панова
Рождение ребёнка
09.05.1896

Сын: Панов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Панов Василий Митрофанович

Смерть
Неизвестно

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