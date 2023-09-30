Панова (Чичерова) Александра Меркурьевна
Место рождения
Дата рождения01.08.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Панов Василий Митрофанович
Бракосочетание
06.11.1888
Рождение ребёнка
05.12.1890
Дочь: Панова Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Панов Василий Митрофанович
Воспреемники: Никита Меркурьев Чичеров и Клавдия Митрофнова Панова
Рождение ребёнка
14.08.1892
Отец ребёнка: Панов Василий Митрофанович
Воспреемники: Павел Филиппов и Клавдия Митргофанова
Рождение ребёнка
07.11.1894
Отец ребёнка: Панов Василий Митрофанович
Воспреемники: Никита Меркурьев Чичеров и Анна Митрофанова Панова
Рождение ребёнка
09.05.1896
Отец ребёнка: Панов Василий Митрофанович
Смерть
Неизвестно