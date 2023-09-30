Панова Акилина Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова Акилина Зиновьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Панова Ольга Митргофановна

Отец ребёнка: Панов Митрофан Ионович(Иванович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панов Василий Митрофанович

Отец ребёнка: Панов Митрофан Ионович(Иванович)

Смерть
Неизвестно
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