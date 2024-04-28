Миллер Иоханн Якоб 10.05.1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Миллер Иоханн Якоб

Место рождения

Липовка, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

10.05.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1830

Отец: Миллер Иоганнес Андреас

Мать: Миллер (Швабауер) Мария Луиза

Липовка, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миллер (Вервайн) Кристина Элизабет

Рождение ребёнка
1857

Сын: Миллер Гейнрих Пауль

Мать ребёнка: Миллер (Вервайн) Кристина Элизабет

Новолиповка, Советский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Миллер Иоханн Филипп

Мать ребёнка: Миллер (Вервайн) Кристина Элизабет

Новолиповка, Советский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Миллер Иоханн Фридрих

Мать ребёнка: Миллер (Вервайн) Кристина Элизабет

Новолиповка, Советский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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