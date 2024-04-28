Миллер Иоханн Якоб
Место рождения
Дата рождения10.05.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1830
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Сын: Миллер Гейнрих Пауль
Мать ребёнка: Миллер (Вервайн) Кристина Элизабет
Рождение ребёнка
1870
Сын: Миллер Иоханн Филипп
Мать ребёнка: Миллер (Вервайн) Кристина Элизабет
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Миллер (Вервайн) Кристина Элизабет
Смерть
Неизвестно