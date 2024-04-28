Миллер (Швабауер) Мария Луиза
Место рожденияКраснояр
Дата рождения03.07.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Краснояр
Бракосочетание
25.01.1827
Рождение ребёнка
01.11.1827
Сын: Миллер Петр
Отец ребёнка: Миллер Иоганнес Андреас
Рождение ребёнка
10.05.1830
Сын: Миллер Иоханн Якоб
Отец ребёнка: Миллер Иоганнес Андреас
Рождение ребёнка
04.08.1832
Отец ребёнка: Миллер Иоганнес Андреас
Рождение ребёнка
1835
Сын: Миллер Иоханн Конрад
Отец ребёнка: Миллер Иоганнес Андреас
Рождение ребёнка
23.11.1836
Дочь: Миллер Катарина Елизабет
Отец ребёнка: Миллер Иоганнес Андреас
Рождение ребёнка
04.11.1839
Отец ребёнка: Миллер Иоганнес Андреас
Рождение ребёнка
05.04.1843
Сын: Миллер Иоханнес Карл
Отец ребёнка: Миллер Иоганнес Андреас
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Миллер София
Отец ребёнка: Миллер Иоганнес Андреас
Смерть
Неизвестно