Миллер (Швабауер) Мария Луиза 03.07.1805 — найти родственников по фамилии на Familio
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Миллер (Швабауер) Мария Луиза

Место рождения

Краснояр

Дата рождения

03.07.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснояр
Бракосочетание
25.01.1827

Муж: Миллер Иоганнес Андреас

Рождение ребёнка
01.11.1827

Сын: Миллер Петр

Отец ребёнка: Миллер Иоганнес Андреас

Липовка, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.05.1830

Сын: Миллер Иоханн Якоб

Отец ребёнка: Миллер Иоганнес Андреас

Липовка, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.08.1832

Сын: Миллер Иоханн Готтфрид

Отец ребёнка: Миллер Иоганнес Андреас

Липовка, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Миллер Иоханн Конрад

Отец ребёнка: Миллер Иоганнес Андреас

Липовка, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.11.1836

Дочь: Миллер Катарина Елизабет

Отец ребёнка: Миллер Иоганнес Андреас

Липовка, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.11.1839

Сын: Миллер Иоханн Маттиас

Отец ребёнка: Миллер Иоганнес Андреас

Липовка, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.04.1843

Сын: Миллер Иоханнес Карл

Отец ребёнка: Миллер Иоганнес Андреас

Липовка, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Миллер София

Отец ребёнка: Миллер Иоганнес Андреас

Смерть
Неизвестно

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