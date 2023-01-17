село Липовка, село Липовка, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Липовка

Энгельсский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Новоузенский уезд
1828Липовка (Шефер), кол. нем.при р. Большом Карамане.17235110638596Церковь лютеранская 1. Училище. Базары.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Тонкошуровская волость
1175. Липовка (Шефер), село бывшее колонистов, при реке Карамане, дворов 149, жителей 1344, церковь лютеранская, школа, 2 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Энгельсский район
43756Липовкасело51°32'с.ш.46°37'в.д.M-38-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Энгельсский муниципальный район, Красноярское сельское поселение
63650440126с Липовкасело
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