Канунникова (Горшкова) Акулина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канунникова (Горшкова) Акулина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1752 по 1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1752 по 1754

Отец: Горшков Иван (бол.) Сергеев

Мать: Горшкова Авдотья Дементьева

Рождение ребёнка
Около 1777 ст.

Дочь: (Канунникова) Степанида Васильева

Отец ребёнка: Канунников Василий Акимов

Сухие Плоты, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1785 ст.

Дочь: (Канунникова) Дарья Васильева

Отец ребёнка: Канунников Василий Акимов

Сухие Плоты, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1788 по 1794 ст.

Сын: Канунников Петр Васильев

Отец ребёнка: Канунников Василий Акимов

Сухие Плоты, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1789 по 1791 ст.

Сын: Канунников Иван Васильев

Отец ребёнка: Канунников Василий Акимов

Сухие Плоты, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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