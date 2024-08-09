Канунникова (Горшкова) Акулина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1752 по 1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1752 по 1754
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.
Дочь: (Канунникова) Степанида Васильева
Отец ребёнка: Канунников Василий Акимов
Рождение ребёнка
Около 1785 ст.
Дочь: (Канунникова) Дарья Васильева
Отец ребёнка: Канунников Василий Акимов
Рождение ребёнка
С 1788 по 1794 ст.
Отец ребёнка: Канунников Василий Акимов
Рождение ребёнка
С 1789 по 1791 ст.
Отец ребёнка: Канунников Василий Акимов
Смерть
Неизвестно