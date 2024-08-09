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Канунников Василий Акимов

Место рождения

Сухие Плоты, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

С 1752 по 1765 ст.

Дата смерти

Около 1823 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1752 по 1765 ст.

Отец: Канунников Аким Максимов

Мать: Авдотья Филиппова

Сухие Плоты, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.

Дочь: (Канунникова) Степанида Васильева

Мать ребёнка: Канунникова (Горшкова) Акулина Иванова

Сухие Плоты, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1785 ст.

Дочь: (Канунникова) Дарья Васильева

Мать ребёнка: Канунникова (Горшкова) Акулина Иванова

Сухие Плоты, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1788 по 1794 ст.

Сын: Канунников Петр Васильев

Мать ребёнка: Канунникова (Горшкова) Акулина Иванова

Сухие Плоты, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1789 по 1791 ст.

Сын: Канунников Иван Васильев

Мать ребёнка: Канунникова (Горшкова) Акулина Иванова

Сухие Плоты, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Около 1823 ст.
Таушево, Воловский район , Тульская губерния

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