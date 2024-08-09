Канунников Василий Акимов
Место рождения
Дата рожденияС 1752 по 1765 ст.
Дата смертиОколо 1823 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1752 по 1765 ст.
Отец: Канунников Аким Максимов
Мать: Авдотья Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.
Дочь: (Канунникова) Степанида Васильева
Мать ребёнка: Канунникова (Горшкова) Акулина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1785 ст.
Дочь: (Канунникова) Дарья Васильева
Мать ребёнка: Канунникова (Горшкова) Акулина Иванова
Рождение ребёнка
С 1788 по 1794 ст.
Мать ребёнка: Канунникова (Горшкова) Акулина Иванова
Рождение ребёнка
С 1789 по 1791 ст.
Мать ребёнка: Канунникова (Горшкова) Акулина Иванова
Смерть
Около 1823 ст.
Таушево, Воловский район , Тульская губерния