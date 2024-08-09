Горшков Иван (бол.) Сергеев
Место рожденияСухие Плоты
Дата рожденияОколо 1728
Дата смертиОколо 1792 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1752 по 1754
Дочь: Канунникова (Горшкова) Акулина Иванова
Мать ребёнка: Горшкова Авдотья Дементьева
Смерть
Около 1792 ст.
Сухие Плоты, Воловский муниципальный район, Тульская область