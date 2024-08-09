Горшков Иван (бол.) Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшков Иван (бол.) Сергеев

Место рождения

Сухие Плоты

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

Около 1792 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1737 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Сергей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшкова Авдотья Дементьева

Рождение ребёнка
С 1752 по 1754

Дочь: Канунникова (Горшкова) Акулина Иванова

Мать ребёнка: Горшкова Авдотья Дементьева

Смерть
Около 1792 ст.
Сухие Плоты, Воловский муниципальный район, Тульская область

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