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Апанасенко Николай Уланович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1969

Сын: Апанасенко Александр Николаевич

Мать ребёнка: Апанасенко Валентина Яковлевна

Рождение ребёнка
11.07.1971

Дочь: Бензак Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Апанасенко Валентина Яковлевна

Рождение ребёнка
24.07.1973

Дочь: Колосова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Апанасенко Валентина Яковлевна

Рождение ребёнка
1975

Сын: Апанасенко Иван Николаевич

Мать ребёнка: Апанасенко Валентина Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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