Апанасенко Николай Уланович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.08.1969
Сын: Апанасенко Александр Николаевич
Мать ребёнка: Апанасенко Валентина Яковлевна
Рождение ребёнка
11.07.1971
Дочь: Бензак Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Апанасенко Валентина Яковлевна
Рождение ребёнка
24.07.1973
Дочь: Колосова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Апанасенко Валентина Яковлевна
Рождение ребёнка
1975
Сын: Апанасенко Иван Николаевич
Мать ребёнка: Апанасенко Валентина Яковлевна
Смерть
Неизвестно