Бензак Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бензак Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1971

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1971

Отец: Апанасенко Николай Уланович

Мать: Апанасенко Валентина Яковлевна

Рождение ребёнка
09.12.1991

Сын: Бензак Александр Владимирович

Отец ребёнка: Бензак Владимир Александрович

Рождение ребёнка
29.10.1996

Сын: Бензак Эдуард Владимирович

Отец ребёнка: Бензак Владимир Александрович

Рождение ребёнка
16.02.2004

Сын: Бензак Максимилиан Владимирович

Отец ребёнка: Бензак Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бензак Владимир Александрович

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