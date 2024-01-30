Бензак Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1971
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1971
Рождение ребёнка
09.12.1991
Сын: Бензак Александр Владимирович
Отец ребёнка: Бензак Владимир Александрович
Рождение ребёнка
29.10.1996
Сын: Бензак Эдуард Владимирович
Отец ребёнка: Бензак Владимир Александрович
Рождение ребёнка
16.02.2004
Сын: Бензак Максимилиан Владимирович
Отец ребёнка: Бензак Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно