Бензак Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.12.1991
Сын: Бензак Александр Владимирович
Мать ребёнка: Бензак Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
29.10.1996
Сын: Бензак Эдуард Владимирович
Мать ребёнка: Бензак Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
16.02.2004
Сын: Бензак Максимилиан Владимирович
Мать ребёнка: Бензак Людмила Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно