Бензак Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бензак Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.?

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1991

Сын: Бензак Александр Владимирович

Мать ребёнка: Бензак Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
29.10.1996

Сын: Бензак Эдуард Владимирович

Мать ребёнка: Бензак Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
16.02.2004

Сын: Бензак Максимилиан Владимирович

Мать ребёнка: Бензак Людмила Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бензак Людмила Николаевна

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