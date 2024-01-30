Апанасенко (Щеглова) Валентина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апанасенко (Щеглова) Валентина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1949

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1949

Отец: Щеглов Яков Гаврилович

Мать: Щеглова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
14.08.1969

Сын: Апанасенко Александр Николаевич

Отец ребёнка: Апанасенко Николай Уланович

Рождение ребёнка
11.07.1971

Дочь: Бензак Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Апанасенко Николай Уланович

Рождение ребёнка
24.07.1973

Дочь: Колосова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Апанасенко Николай Уланович

Рождение ребёнка
1975

Сын: Апанасенко Иван Николаевич

Отец ребёнка: Апанасенко Николай Уланович

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