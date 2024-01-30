Апанасенко (Щеглова) Валентина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1949
Отец: Щеглов Яков Гаврилович
Мать: Щеглова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
14.08.1969
Сын: Апанасенко Александр Николаевич
Отец ребёнка: Апанасенко Николай Уланович
Рождение ребёнка
11.07.1971
Дочь: Бензак Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Апанасенко Николай Уланович
Рождение ребёнка
24.07.1973
Дочь: Колосова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Апанасенко Николай Уланович
Рождение ребёнка
1975
Сын: Апанасенко Иван Николаевич
Отец ребёнка: Апанасенко Николай Уланович