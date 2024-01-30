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Апанасенко Иван Николаевич
Апанасенко Иван Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1975
Дата смерти
1975
Пол
Мужской
Отец
Апанасенко Николай Уланович
Мать
Апанасенко (Щеглова) Валентина Яковлевна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1975
Отец:
Апанасенко Николай Уланович
Мать:
Апанасенко Валентина Яковлевна
Смерть
1975
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