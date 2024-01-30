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Апанасенко Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1975

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1975

Отец: Апанасенко Николай Уланович

Мать: Апанасенко Валентина Яковлевна

Смерть
1975
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