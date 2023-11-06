Наговицын Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицын Кирилл

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наговицын Андрей Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наговицын Афанасий (Афонасий) Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наговицын Николай Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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