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Наговицын Николай Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Наговицын Кирилл

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наговицына Анна Ивановна

Рождение ребёнка
24.07.1915 ст.

Сын: Наговицын Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Наговицына Анна Ивановна

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
I/III?-37 выдано Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 24 № 27м
Смерть
Неизвестно

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