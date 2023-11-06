Наговицына Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицына Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наговицын Николай Кириллович

Рождение ребёнка
24.07.1915 ст.

Сын: Наговицын Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Наговицын Николай Кириллович

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
I/III?-37 выдано Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 24 № 27м
Смерть
Неизвестно

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