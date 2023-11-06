Наговицына Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.07.1915 ст.
Сын: Наговицын Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Наговицын Николай Кириллович
Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
I/III?-37 выдано Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 24 № 27м
Смерть
Неизвестно