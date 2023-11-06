Наговицын Яков (Иаков) Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Наговицын Андрей Кириллович
Рождение ребёнка
13.10.1916 ст.
Сын: Наговицын Кузьма Яковлевич
Мать ребёнка: Наговицына Александра Георгиевна
Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 69 № 26м
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно