Наговицын Яков (Иаков) Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицын Яков (Иаков) Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Наговицын Андрей Кириллович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1916 ст.

Сын: Наговицын Кузьма Яковлевич

Мать ребёнка: Наговицына Александра Георгиевна

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 69 № 26м
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наговицына Александра Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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