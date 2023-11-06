Наговицына Александра Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицына Александра Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1916 ст.

Сын: Наговицын Кузьма Яковлевич

Отец ребёнка: Наговицын Яков Кириллович

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 69 № 26м
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наговицын Яков Кириллович

Смерть
Неизвестно
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