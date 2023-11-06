Наговицын Афанасий (Афонасий) Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Наговицын Кирилл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Александра Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1915 ст.
Дочь: Нина Афанасьевна
Мать ребёнка: Наговицына Татьяна Моисеевна
Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 33 № 1ж
Рождение ребёнка
04.05.1918
Дочь: Ирина Афанасьевна
Мать ребёнка: Наговицына Татьяна Моисеевна
Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 129 №15ж
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно