Наговицын Афанасий (Афонасий) Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицын Афанасий (Афонасий) Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Наговицын Кирилл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Александра Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1915 ст.

Дочь: Нина Афанасьевна

Мать ребёнка: Наговицына Татьяна Моисеевна

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 33 № 1ж
Рождение ребёнка
04.05.1918

Дочь: Ирина Афанасьевна

Мать ребёнка: Наговицына Татьяна Моисеевна

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 129 №15ж
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наговицына Татьяна Моисеевна

Смерть
Неизвестно
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