Наговицына Татьяна Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
11.01.1915 ст.
Дочь: Нина Афанасьевна
Отец ребёнка: Наговицын Афанасий Кириллович
Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 33 № 1ж
Рождение ребёнка
04.05.1918
Дочь: Ирина Афанасьевна
Отец ребёнка: Наговицын Афанасий Кириллович
Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 129 №15ж
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно