Наговицына Татьяна Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицына Татьяна Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1915 ст.

Дочь: Нина Афанасьевна

Отец ребёнка: Наговицын Афанасий Кириллович

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 33 № 1ж
Рождение ребёнка
04.05.1918

Дочь: Ирина Афанасьевна

Отец ребёнка: Наговицын Афанасий Кириллович

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 129 №15ж
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наговицын Афанасий Кириллович

Смерть
Неизвестно
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