Андожский Сергей Олегович
Место рожденияЛенинград
Дата рождения24.01.1937
Дата смерти04.09.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1937
Ленинград
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер, преподаватель ЛЭТИ
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.11.1964
Дочь: (Андожская) Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: (Андожская) Ирина Владимировна
Ленинград
Рождение ребёнка
15.05.1977
Дочь: (Андожская) Анна Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.12.1996
Дочь: (Андожская) Вероника Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Санкт-Петербург
Смерть
04.09.2013
Санкт-Петербург