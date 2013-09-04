Андожский Сергей Олегович 24.01.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Андожский Сергей Олегович

Место рождения

Ленинград

Дата рождения

24.01.1937

Дата смерти

04.09.2013

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1937

Отец: Андожский Олег Дмитриевич

Мать: (Белокнижкина) Вера Александровна

Ленинград
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер, преподаватель ЛЭТИ
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.11.1964

Дочь: (Андожская) Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: (Андожская) Ирина Владимировна

Ленинград
Рождение ребёнка
15.05.1977

Дочь: (Андожская) Анна Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.12.1996

Дочь: (Андожская) Вероника Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург
Смерть
04.09.2013
Санкт-Петербург

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