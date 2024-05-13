(Андожская) Ирина Владимировна 11.08.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Андожская) Ирина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Кардиолог
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.11.1964

Дочь: (Андожская) Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Андожский Сергей Олегович

Ленинград
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург

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