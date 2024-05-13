(Андожская) Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Кардиолог
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.11.1964
Дочь: (Андожская) Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Андожский Сергей Олегович
Ленинград
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург