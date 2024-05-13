Андожский Олег Дмитриевич
Место рожденияДнепропетровск, Семипалатинск
Дата рождения11.10.1910
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1910
Днепропетровск, Семипалатинск
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Изобретатель, инженер
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
24.01.1937
Сын: Андожский Сергей Олегович
Мать ребёнка: (Белокнижкина) Вера Александровна
Ленинград
Смерть
1995
Санкт-Петербург