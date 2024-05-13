Андожский Олег Дмитриевич 11.10.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Андожский Олег Дмитриевич

Место рождения

Днепропетровск, Семипалатинск

Дата рождения

11.10.1910

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1910

Отец: Андожский Дмитрий Васильевич

Мать: (Андожская) Елизавета Федоровна

Днепропетровск, Семипалатинск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Белокнижкина) Вера Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Изобретатель, инженер
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
24.01.1937

Сын: Андожский Сергей Олегович

Мать ребёнка: (Белокнижкина) Вера Александровна

Ленинград
Смерть
1995
Санкт-Петербург

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