Голубова Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения25.09.1938
Дата смерти23.05.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1938
Рождение ребёнка
20.06.1964
Дочь: Макарова Алла Александровна
Отец ребёнка: Голубов Александр Антонович
Рождение ребёнка
15.11.1975
Дочь: Соловьёва Виктория Александровна
Отец ребёнка: Голубов Александр Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.05.2021
Шебекино, Шебекинский, Белгородская область