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Голубова Мария Ивановна

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Место рождения

Шемраевка, Шебекинский, Белгородская область

Дата рождения

25.09.1938

Дата смерти

23.05.2021

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1938

Отец: Васильченко Иван Дмитриевич

Мать: Васильченко Прасковья Васильевна

Шемраевка, Шебекинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
20.06.1964

Дочь: Макарова Алла Александровна

Отец ребёнка: Голубов Александр Антонович

Рождение ребёнка
15.11.1975

Дочь: Соловьёва Виктория Александровна

Отец ребёнка: Голубов Александр Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубов Александр Антонович

Смерть
23.05.2021
Шебекино, Шебекинский, Белгородская область
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