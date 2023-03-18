Васильченко Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1943
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
21.08.1937
Сын: Васильченко Александр Иванович
Мать ребёнка: Васильченко Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильченко Николай Иванович
Мать ребёнка: Васильченко Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анохина Вера Ивановна
Мать ребёнка: Васильченко Прасковья Васильевна
Смерть
1943