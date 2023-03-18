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Васильченко Иван Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Васильченко Дмитрий Максимович

Мать: Васильченко Анисья Елисеевна

Рождение ребёнка
21.08.1937

Сын: Васильченко Александр Иванович

Мать ребёнка: Васильченко Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильченко Николай Иванович

Мать ребёнка: Васильченко Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анохина Вера Ивановна

Мать ребёнка: Васильченко Прасковья Васильевна

Смерть
1943
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