Васильченко Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильченко Прасковья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

04.06.1995

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: Пушкарёва Вэкла(Фёкла) Даниловна

Рождение ребёнка
21.08.1937

Сын: Васильченко Александр Иванович

Отец ребёнка: Васильченко Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильченко Николай Иванович

Отец ребёнка: Васильченко Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анохина Вера Ивановна

Отец ребёнка: Васильченко Иван Дмитриевич

Смерть
04.06.1995
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