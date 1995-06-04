Васильченко Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти04.06.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Рождение ребёнка
21.08.1937
Сын: Васильченко Александр Иванович
Отец ребёнка: Васильченко Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильченко Николай Иванович
Отец ребёнка: Васильченко Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анохина Вера Ивановна
Отец ребёнка: Васильченко Иван Дмитриевич
Смерть
04.06.1995