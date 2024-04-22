Макеева (Щербакова) Ксения Сергеевна
Место рождения
Дата рождения06.02.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1910
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Макеев Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Макеев Михаил Александрович
Рождение ребёнка
27.05.1936
Сын: Макеев Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Макеев Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Макеев Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Макеев Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Макеев Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1942
Сын: Макеев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Макеев Михаил Александрович
Смерть
Неизвестно