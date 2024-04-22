Макеева (Щербакова) Ксения Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макеева (Щербакова) Ксения Сергеевна

Место рождения

Бородино, город Бородино, Красноярский край

Дата рождения

06.02.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1910

Отец: Щербаков Сергей Матвеевич

Мать: Щербакова Ульяна Яковлевна

Бородино, город Бородино, Красноярский край
Рождение ребёнка
1933

Сын: Макеев Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Макеев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Макеев Борис Михайлович

Отец ребёнка: Макеев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
27.05.1936

Сын: Макеев Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Макеев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Макеев Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Макеев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Макеев Игорь Михайлович

Отец ребёнка: Макеев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1942

Сын: Макеев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Макеев Михаил Александрович

Смерть
Неизвестно
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