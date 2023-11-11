Щербакова Ульяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1910
Дочь: Макеева Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: Щербаков Сергей Матвеевич
Бородино, город Бородино, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.03.1915
Отец ребёнка: Щербаков Сергей Матвеевич
Заозерный, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1920
Сын: Щербаков Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Щербаков Сергей Матвеевич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Щербакова Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Щербаков Сергей Матвеевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Лазаренко Таисия Сергеевна
Отец ребёнка: Щербаков Сергей Матвеевич
Смерть
Неизвестно