Макеев Игорь Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макеев Игорь Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Макеев Михаил Александрович

Мать: Макеева Ксения Сергеевна

Рождение ребёнка
1972

Дочь: Плотникова Ольга Игоревна

Мать ребёнка: Макеева Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макеева Ирина Игоревна

Мать ребёнка: Макеева Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макеева Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макеева Евгения

Смерть
Неизвестно
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