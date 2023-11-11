Макеев Игорь Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Плотникова Ольга Игоревна
Мать ребёнка: Макеева Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макеева Ирина Игоревна
Мать ребёнка: Макеева Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макеева Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макеева Евгения
Смерть
Неизвестно