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Макеев Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1910

Отец: Макеев Александр Естафьевич

Мать: Макеева Марфа Родионовна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Макеев Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Макеева Ксения Сергеевна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Макеев Борис Михайлович

Мать ребёнка: Макеева Ксения Сергеевна

Рождение ребёнка
27.05.1936

Сын: Макеев Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Макеева Ксения Сергеевна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Макеев Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Макеева Ксения Сергеевна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Макеев Игорь Михайлович

Мать ребёнка: Макеева Ксения Сергеевна

Рождение ребёнка
1942

Сын: Макеев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Макеева Ксения Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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