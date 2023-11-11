Макеев Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1910
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Макеева Ксения Сергеевна
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Макеева Ксения Сергеевна
Рождение ребёнка
27.05.1936
Сын: Макеев Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Макеева Ксения Сергеевна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Макеев Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: Макеева Ксения Сергеевна
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Макеева Ксения Сергеевна
Рождение ребёнка
1942
Сын: Макеев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Макеева Ксения Сергеевна
Смерть
Неизвестно