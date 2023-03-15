Гавриков Самуил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриков Самуил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гавриков Семен

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Григорий

Мать ребёнка: Гаврикова (Московцева) Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Митрофан

Мать ребёнка: Гаврикова (Московцева) Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврикова (Московцева) Наталья

Рождение ребёнка
01.02.1907

Сын: Гавриков Симеон

Мать ребёнка: Гаврикова (Московцева) Наталья

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
метрика ХАнино Успенской церкви 1907 фото 0862 крестная девица Пелагия Семенова Гаврикова-Абрамова
Рождение ребёнка
19.11.1909

Сын: Гавриков Александр

Мать ребёнка: Гаврикова (Московцева) Наталья

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
1913
Рождение ребёнка
18.06.1916

Дочь: Гаврикова (Гаврикова) Дарья

Мать ребёнка: Гаврикова (Московцева) Наталья

Смерть
Неизвестно

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