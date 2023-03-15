Гавриков Митрофан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриков Митрофан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гавриков Самуил

Мать: Гаврикова (Московцева) Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева (Гаврикова) Александра

Мать ребёнка: Гаврикова (Семкина) Ефимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаврикова (Семкина) Ефимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Михаил Митрофанович

Мать ребёнка: Гаврикова (Семкина) Ефимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаврикова (Семкина) Ефимия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврикова (Семкина) Ефимия

Смерть
Неизвестно

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