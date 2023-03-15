Гавриков Митрофан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гавриков Самуил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева (Гаврикова) Александра
Мать ребёнка: Гаврикова (Семкина) Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гаврикова (Семкина) Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Михаил Митрофанович
Мать ребёнка: Гаврикова (Семкина) Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гаврикова (Семкина) Ефимия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно