Гаврикова (Семкина) Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврикова (Семкина) Ефимия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семкин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Александра

Отец ребёнка: Гавриков Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гавриков Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Михаил Митрофанович

Отец ребёнка: Гавриков Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гавриков Митрофан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриков Митрофан

Смерть
Неизвестно
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