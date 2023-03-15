Гаврикова (Семкина) Ефимия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семкин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Александра
Отец ребёнка: Гавриков Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гавриков Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Михаил Митрофанович
Отец ребёнка: Гавриков Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гавриков Митрофан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриков Митрофан
Смерть
Неизвестно