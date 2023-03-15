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Гавриков Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гавриков Самуил

Мать: Гаврикова Наталья

Рождение ребёнка
1923

Сын: Гавриков Николай

Мать ребёнка: Гаврикова Фекла

Рождение ребёнка
20.09.1926

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Гаврикова Фекла

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Плетюхина Нина

Мать ребёнка: Гаврикова Фекла

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Гаврикова Александра

Мать ребёнка: Гаврикова Фекла

Рождение ребёнка
27.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаврикова Анна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаврикова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврикова Анна

Смерть
Неизвестно
Которь, Думиничский муниципальный район, Калужская область
погиб на ВОВ
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