Гавриков Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гавриков Самуил
Мать: Гаврикова Наталья
Рождение ребёнка
1923
Сын: Гавриков Николай
Мать ребёнка: Гаврикова Фекла
Рождение ребёнка
20.09.1926
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Гаврикова Фекла
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Плетюхина Нина
Мать ребёнка: Гаврикова Фекла
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Гаврикова Александра
Мать ребёнка: Гаврикова Фекла
Рождение ребёнка
27.02.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гаврикова Анна
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гаврикова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаврикова Анна
Смерть
Неизвестно
Которь, Думиничский муниципальный район, Калужская область
погиб на ВОВ