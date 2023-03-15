Гаврикова (Федорова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федоров Иван
Мать: Федорова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гавриков Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриков Григорий
Рождение ребёнка
27.02.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гавриков Григорий
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно