Федоров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федоров Борис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврикова (Федорова) Анна

Мать ребёнка: Федорова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Сергей

Мать ребёнка: Федорова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Петр

Мать ребёнка: Федорова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорова (Федорова) Прасковья

Мать ребёнка: Федорова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорова (Федорова) Мария

Мать ребёнка: Федорова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Николай

Мать ребёнка: Федорова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Наталья

Смерть
Неизвестно

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