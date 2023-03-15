Федоров Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федоров Иван
Мать: Федорова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федорова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федорова Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федорова Зинаида
Развод
Неизвестно
Жена: Праслова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Праслова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Праслова Прасковья
Смерть
Неизвестно