Праслова (Праслова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Праслова (Праслова) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Праслов Иван

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Федоров Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Николай

Смерть
Неизвестно

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