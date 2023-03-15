Федорова (Чурикова) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедорова (Чурикова) Зинаида

Федорова (Чурикова) Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чуриков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Николай

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.