Гаврикова (Праслова) Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Праслов Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Гавриков Николай
Отец ребёнка: Гавриков Григорий
Рождение ребёнка
20.09.1926
Дочь: (Гаврикова) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Гавриков Григорий
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Плетюхина (Гаврикова) Нина
Отец ребёнка: Гавриков Григорий
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Гаврикова (Гаврикова) Александра
Отец ребёнка: Гавриков Григорий
Смерть
Неизвестно