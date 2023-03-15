Гаврикова (Праслова) Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаврикова (Праслова) Фекла

Гаврикова (Праслова) Фекла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Праслов Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Гавриков Николай

Отец ребёнка: Гавриков Григорий

Рождение ребёнка
20.09.1926

Дочь: (Гаврикова) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Гавриков Григорий

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Плетюхина (Гаврикова) Нина

Отец ребёнка: Гавриков Григорий

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Гаврикова (Гаврикова) Александра

Отец ребёнка: Гавриков Григорий

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.