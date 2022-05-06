Воробьёва Евдокия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва Евдокия Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1855 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв Филипп Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Воробьёв Гавриил Филиппович

Отец ребёнка: Воробьёв Филипп Дмитриевич

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.11.1878

Сын: Воробьёв Филипп Филиппович

Отец ребёнка: Воробьёв Филипп Дмитриевич

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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