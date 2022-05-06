Воробьёва Евдокия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Воробьёв Гавриил Филиппович
Отец ребёнка: Воробьёв Филипп Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.11.1878
Сын: Воробьёв Филипп Филиппович
Отец ребёнка: Воробьёв Филипп Дмитриевич
Смерть
Неизвестно