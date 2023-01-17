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Воробьёв Филипп Дмитриевич

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Место рождения

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Воробьёв Дмитрий

Мать: не указана

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Воробьёв Гавриил Филиппович

Мать ребёнка: Воробьёва Евдокия Георгиевна

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.11.1878

Сын: Воробьёв Филипп Филиппович

Мать ребёнка: Воробьёва Евдокия Георгиевна

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьёва Евдокия Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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