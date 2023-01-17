Воробьёв Филипп Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: Воробьёв Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Воробьёв Гавриил Филиппович
Мать ребёнка: Воробьёва Евдокия Георгиевна
Рождение ребёнка
08.11.1878
Сын: Воробьёв Филипп Филиппович
Мать ребёнка: Воробьёва Евдокия Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно