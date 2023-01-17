Дикополье
Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело о выделении отрубного участка земли и выдаче землеустроительных документов крестьянину д. Дикополье Волче - Дубровской вол. Чернского у. Николаю Филиппову Воробьеву Показать все
Дело об отказе в выдаче ссуды в размере 200 руб. крестьянину д. Дикополье Волче - Дубровской вол. Чернского у. Михаилу Ермолаеву Воробьеву. 1915 г. // Гос. архив Тульской Показать все
Дело о разверстании на отруба земли крестьян д. Дикополье Волче - Дубровской вол. Чернского у. (списки домохозяев и копия плана на участки земли прилагаются). 1916 г. // Показать все
Подворные карточки крестьянских хозяйств д. Дикополье Волче-Дубровской вол. Чернского у. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 4443.
План на участки земли № 1 и № 2 в даче межевания пустоши «Дикое Поле» с прилегавшими землями Чернского у., отведенные крестьянам д. Дикополье Волче-Дубровской вол. того ж Показать все
План на участки земли № 1 и № 2 в даче межевания пустоши «Дикое Поле» Чернского у., отведенные крестьянам д. Дикополье Волче-Дубровской вол. того же уезда Михаилу Ермолае Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
389609Дикопольепосёлок53°30'с.ш.37°39'в.д.N-37-088
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
70642420171д Дикопольедеревня