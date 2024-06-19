Слепынская (Куликова) Александра Тимофеевна 1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Слепынская (Куликова) Александра Тимофеевна

Место рождения

Гороховка, Брянский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Куликов Тимофей Егорович

Мать: Куликова Прасковья Васильевна

Гороховка, Брянский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
?.11.1870 ст.

Муж: Лапин Егор Семенович

Барышье, Брянский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
1876

Муж: Слепынский Никифор Титович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Слепынский Иван Никифорович

Отец ребёнка: Слепынский Никифор Титович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Слепынский Григорий Никифорович

Отец ребёнка: Слепынский Никифор Титович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Слепынская Александра Никифоровна

Отец ребёнка: Слепынский Никифор Титович

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Одиноченкова - Пантюшина (Слепынская) Прасковья Никифоровна

Отец ребёнка: Слепынский Никифор Титович

д.Шапкино Брянский уезд
Смерть
Неизвестно

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