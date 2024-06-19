Слепынская (Куликова) Александра Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Бракосочетание
?.11.1870 ст.
Муж: Лапин Егор Семенович
Барышье, Брянский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
1876
Рождение ребёнка
1878
Сын: Слепынский Иван Никифорович
Отец ребёнка: Слепынский Никифор Титович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Слепынский Григорий Никифорович
Отец ребёнка: Слепынский Никифор Титович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Слепынская Александра Никифоровна
Отец ребёнка: Слепынский Никифор Титович
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Одиноченкова - Пантюшина (Слепынская) Прасковья Никифоровна
Отец ребёнка: Слепынский Никифор Титович
д.Шапкино Брянский уезд
Смерть
Неизвестно