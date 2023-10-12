Куликова Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Слепынская Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Куликов Тимофей Егорович

Гороховка, Брянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Куликова Клавдия Тимофеевна

Отец ребёнка: Куликов Тимофей Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Тимофей Егорович

Смерть
Неизвестно
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