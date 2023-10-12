Куликова Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Слепынская Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Куликов Тимофей Егорович
Гороховка, Брянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Куликова Клавдия Тимофеевна
Отец ребёнка: Куликов Тимофей Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно