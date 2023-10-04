Куликов Тимофей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуликов Тимофей Егорович

Куликов Тимофей Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Куликов Егор Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Слепынская Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: Куликова Прасковья Васильевна

Гороховка, Брянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Куликова Клавдия Тимофеевна

Мать ребёнка: Куликова Прасковья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Прасковья Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close