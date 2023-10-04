Куликов Тимофей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Куликов Егор Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Слепынская Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: Куликова Прасковья Васильевна
Гороховка, Брянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Куликова Клавдия Тимофеевна
Мать ребёнка: Куликова Прасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно